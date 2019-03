Krankenhaus in De Casino: vrouwen aan de macht op technofeestje JVS

12 maart 2019

12u03 0 Sint-Niklaas Komende vrijdag is Krankenhaus opnieuw te gast in De Casino. Deze keer staan de vrouwen aan het roer van het technoschip. En intussen mag Krankenhaus zich opmaken om komende zomer opnieuw de Rave Cave in te palmen op Tomorrowland.

Een lekker techno- en housefeestje, dat serveert het Sint-Niklase Krankenhaus komende vrijdag 15 maart weer in De Casino. En dat gebeurt met alleen maar vrouwen achter de draaitafels. Lola Haro, amper 21 jaar en één van de opkomende smaakmakers uit Antwerpen, start de avond. Daarna serveren Nadine Adjani en Mona Lee, vroeger bekend als Beauhause, de betere house en elektro. Ze speelden al solo op Krankenhaus, maar voor deze editie kruipen ze exclusief weer samen achter de decks. Na dat duo is het aan Kaiserr, de ideale overgang tussen de smooth house en het stevigere werk dat er nadien met legende Trish Van Eynde aan komt. De nacht afsluiten, doet Natasja, bekend van onder meer Club Vaag, Girls Like Techno, Fuse en Café d’Anvers.

De deuren gaan vrijdag open om 22 uur. Info en tickets: www.decasino.be.