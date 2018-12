Kostprijs vernieuwing stadhuis opgetrokken tot 12 miljoen euro - Sp.a al in oppositiemodus: “Meer betaalbaar project nodig” Joris Vergauwen

21 december 2018

15u49 1 Sint-Niklaas De Sint-Niklase gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor de verhoging van het budget voor de nieuwe stadhuisvleugel, dat tot 12 miljoen euro wordt opgetrokken. Hoewel de nieuwe bestuursperiode pas in januari begint, hadden N-VA en Groen de huidige oppositiepartij Open Vld nodig voor de goedkeuring. Meerderheidspartij sp.a is al in oppositiemodus en stemde tégen. Sp.a-schepen van Financiën Kris Van der Coelden: “Stad en ontwerper moeten hun huiswerk opnieuw doen om tot een meer betaalbaar project te komen.” N-VA-schepen Peter Buysrogge: “Sp.a heeft mee beslist over elke uitbreiding van het stadhuisproject, maar na 14 oktober stelt het er plots vragen over.”

Zoals bekend bereidt de stad een ingrijpende vernieuwing van het stadhuis voor. Die nieuwbouw is een ambitieus en prestigieus ontwerp van architectenbureau Robbrecht en Daem uit Gent. Het rechterdeel van het stadhuis op de Grote Markt, naast het neogotische deel, gaat daarvoor tegen de grond, net als het hele huizenblok aan de kant van Parkstraat en twee appartementsgebouwen in de Sint-Jozefstraat. In de plaats komt een heel moderne stadhuisvleugel, op vier niveaus. Daarin komen onder meer de nieuwe stadswinkel, een ‘zwevend’ stadsarchief, een grote binnentuin, een prestigieuze receptiezaal en een terras met uitzicht op de Grote Markt. Kostprijs tot voor kort: 9,5 miljoen euro. Maar dat is niet voldoende. Het budget is daarom opgetrokken tot 12 miljoen euro. “Bij het begin van de bestuursperiode zou de nieuwe vleugel 4 miljoen euro kosten. In 2017 was dat al 9,5 miljoen euro. Vandaag kennen we de prijs van de aannemers en wordt voorgesteld om het budget nogmaals op te trekken tot 12 miljoen euro. Wij blijven voorstander van een nieuwbouwproject, maar niet tegen elke prijs”, aldus sp.a-fractieleider Hasan Bilici.

Impact

De sp.a-fractie stemde tégen de verhoging van het budget voor de nieuwe stadhuisvleugel. Met een meerderheid van N-VA, Groen, Open Vld en onafhankelijk raadslid Mia Mortier, straks bij Groen, werd de budgetverhoging toch goedgekeurd. Dat gebeurde evenwel niet zonder kritiek van schepen van Financiën Kris Van der Coelden (sp.a): “De stad en de ontwerper moeten opnieuw aan tafel gaan zitten om te komen tot een meer betaalbaar project. Bovendien is het budget 2019 een overgangsbegroting. Het reserveren van 12 miljoen euro voor de nieuwe stadhuisvleugel heeft een belangrijke impact op de investeringsenveloppe van de volgende bestuursperiode. Die keuze moet gemaakt worden door de nieuwe meerderheid.”

Schepen voor Stadspatrimonium Peter Buysrogge (N-VA) vindt de houding van sp.a ‘ongelukkig’. “Eerst en vooral wilden we graag nú een beslissing nemen, om snel met de werkzaamheden te kunnen starten. Anders zouden we pas in de loop van het voorjaar een volgende budgetwijziging kunnen maken. Niemand is gebaat bij een nog langere leegstand van al die gebouwen in het hart van de stad, die straks toch worden afgebroken. Ik vind het echter heel ongelukkig van sp.a om kritiek te geven op het project zélf. Na 14 oktober stellen ze er plots vragen over, terwijl ze de voorbije jaren bij élke beslissing over de uitbreiding van het stadhuisproject betrokken waren.”

“Project fors uitgebreid”

Dat het budget voor de nieuwe stadhuisvleugel van 4 naar 12 miljoen euro steeg, is opmerkelijk. “Aanvankelijk was het de bedoeling om een stadswinkel en een stadsarchief te bouwen. In de loop van het project is er heel wat bijgekomen: de sloop van de huidige receptieruimte, het uitbreiden van een aantal kantoorruimtes, een nieuwe receptiezaal, een nieuw crisiscentrum, een nieuwe reprografie, een ondergrondse fietsenstalling, een duurzaam verkoelingssysteem, de bijkomende sloop van twee appartementsgebouwen,... dat waren bewuste keuzes van de bestuursmeerderheid, dus ook van sp.a", stelt Buysrogge.

“Het is een heel mooi en groot project. Dat kost veel geld, daar moeten we niet flauw over doen. De prijzen van de offertes liggen ook boven de ramingen. Maar dit complex project wordt heel nauwgezet en kritisch opgevolgd. Het zijn evenwel de juiste keuzes voor de toekomst van de stad. Dat dit een hypotheek legt op andere investeringen de komende jaren klopt niet."

In januari kan de stad na deze budgetwijziging een aannemer aanstellen. De eigenlijke werkzaamheden starten dan in de loop van het voorjaar. Wellicht duren de werken zo’n anderhalf jaar.