Kostprijs nieuwe stadhuisvleugel verder ter discussie - CD&V: “Beperk uitgaven ereloon architectenbureau” JVS

27 december 2018

17u54 0 Sint-Niklaas Het optrekken van het budget voor de nieuwe stadhuisvleugel naar 12 miljoen euro lokt verder discussie uit. Oppositiepartij CD&V roept op om de uitgaven voor het ereloon van het gerenommeerde architectenbureau te beperken.

De Sint-Niklase gemeenteraad gaf vorige week groen licht voor de verhoging van het budget voor de nieuwe stadhuisvleugel, van 9,5 naar 12 miljoen euro. Sp.a, dat vanaf volgende week in de oppositie zit, stemde tégen en riep op om het project te herbekijken. “De stad en de ontwerper moeten opnieuw aan tafel gaan zitten om tot een meer betaalbaar project te komen”, stelde schepen van Financiën Kris Van der Coelden (sp.a).

En ook CD&V wil dat de stad niet zomaar een vrijgeleide geeft aan het architectenbureau Robbrecht en Daem uit Gent, dat met een ambitieus én prestigieus ontwerp uitpakte voor de nieuwbouw aan het stadhuis van Sint-Niklaas. “We stellen voor om een limiet in te bouwen voor de architecten. Het is een zeer gerenommeerd en sterk architectenbureau, maar wel ook een zeer duur. Hun ereloon bedraagt 12 procent van de totale bouwkost. We stellen voor om de uitgaven voor het ereloon van de architect te beperken op een bouwkost van 9,5 miljoen euro en niet op 12 miljoen euro. Dat kan hen ook aanzetten om de kosten maximaal te beheersen”, stelt gemeenteraadslid Jos De Meyer (CD&V).

Ontwerp

Over het ontwerp zelf zijn de meningen verdeeld, ook bij de bevolking. Voor sommigen levert de zeer eigentijdse aanbouw een te groot contrast op met het neogotische deel van het stadhuis, voor anderen is dat contrast net een meerwaarde. “Het is een keuze die de stad maakt. Op zich zouden wij kiezen voor meer evenwicht tussen de vleugels van het stadhuis. Maar als je kiest voor een andere architectuur, dan heeft dit bureau er allicht wel het beste van gemaakt. Het stadhuis mag en moet stijlvol zijn. Het bevindt zich ook op de grootste markt van het land. Maar dat betekent niet dat de stad geen oog meer moet hebben voor de prijs. Daarom ook moeten de vergaderingen met het architectenbureau voortaan niet alleen meer worden opgevolgd door de schepen voor Gebouwen en de stadsarchitect, maar ook met de schepen voor Financiën en de burgemeester. Anders dreigt de prijs nog meer op te lopen”, stelt De Meyer.

Schepen voor Gebouwen Peter Buysrogge (N-VA) gaf vorige week al aan dat de uitgaven voor de nieuwe stadhuisvleugel nauwgezet worden opgevolgd. “Het is een heel mooi en groot project. Dat kost veel geld, daar moeten we niet flauw over doen. De prijzen van de offertes liggen ook boven de ramingen. Maar dit complex project wordt heel nauwgezet en kritisch opgevolgd. Het zijn evenwel de juiste keuzes voor de toekomst van de stad”, klonk het.

