Koppel vraagt tevergeefs politiebescherming na vechtpartij Dronken bezoekers horecabeurs schoppen rel op trein Kristof Pieters

21 november 2018

16u45 0 Sint-Niklaas Een koppel uit Sint-Niklaas heeft dinsdagavond zware klappen gekregen op de trein na een bezoek aan de horecabeurs in Gent. De klappen werden uitgedeeld door enkele dronken medepassagiers. Eén van hen sloeg nadien ook een agent neer toen ze van de trein gehaald werden in het station van Lokeren. Het koppel vroeg politiebescherming tegenover de rest van het gezelschap maar dit vreemd genoeg werd geweigerd. De politie van Sint-Niklaas gaat een intern onderzoek openen.

De slachtoffers van de vechtpartij op de trein zijn twee mannen van 59 en 63 jaar uit Sint-Niklaas. Het gaat om een gehuwd paar maar hun geaardheid had niks te maken met de agressie waarvan ze slachtoffer werden. “We waren samen met twee vrienden naar de horecabeurs in Gent geweest”, doen ze hun relaas. “Het was een fijne dag geweest maar op de terugweg liep het volledig fout. Omdat we rustig wilden zitten, hadden we een ticket gekocht voor eerste klasse. In de wagon stapten echter een zestal personen op die duidelijk te diep in het glas hadden gekeken en zich erg luidruchtig gedroegen. Ik heb geen woord gezegd maar blijkbaar sprak mijn gezicht boekdelen. Eén van hen begon me verbaal uit te dagen. Ik antwoordde dat we enkel met rust wilden gelaten worden. Ze maakten eerst aanstalten om zich te verplaatsen maar tot mijn verbazing zag ik hoe één van hen ook mijn jas meenam. Toen ik daarover een opmerking maakte, kreeg ik meteen klap in het gezicht. Ook mijn echtgenoot kreeg klappen. We hebben beide flink wat kneuzingen en mijn bril is eveneens gesneuveld.”

De treinbegeleider was intussen tussenbeide gekomen en alarmeerde de politie. Hij liet rond 21.30 uur de trein halt houden in het station van Lokeren om twee aanstokers in het gezelschap van de trein te zetten. “Toen de politiemensen op het perron kwamen, zagen ze een dronken man aan de deuropening van de trein staan die verbaal agressief was naar de treinconducteur”, zegt parketwoordvoerster Sarah Demeyer. “De politie kwam tussen, waarna de verdachte, een 38-jarige man uit Sint-Gillis-Waas, zich tegen hen keerde. Nadat ze hem tevergeefs sommeerden de trein te verlaten, werd de man weerspannig en gaf hij één van de politiemensen een zware slag in het aangezicht. De politieman moest voor verzorging naar het ziekenhuis. De verdachte werd gearresteerd en het parket heeft beslist de man onmiddellijk te dagvaarden in snelrecht. Hij zal zich op 28 november moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde.”

Voor de slachtoffers van de agressie kwam er echter nog een onaangenaam staartje aan het hele verhaal. “Er werden twee personen van de trein gezet en de rest van het gezelschap moest plaatsnemen in een andere wagon”, vervolgt het koppel. “We hadden echter schrik dat het in het station van Sint-Niklaas tot een nieuwe confrontatie zou komen. De vier andere personen die bij de vechtersbazen waren, hadden namelijk ook Sint-Niklaas als eindbestemming. We hebben tot vijfmaal toe vanop de trein gebeld naar de politie van Sint-Niklaas om ons in het station op te wachten maar dat werd telkens geweigerd. Er is uiteindelijk niks meer gebeurd maar we hadden echt wel schrik. We hebben in de trein gewacht tot het perron leeg was en zijn dan snel naar buiten gerend om een taxi te nemen. Ik vind het onaanvaardbaar dat mensen die om bescherming smeken, zou in de kou blijven staan. Het is de eerste keer dat ik de politie om hulp belde en het is geen leuke ervaring geworden.”

De politie van Sint-Niklaas neemt de klacht van het koppel bijzonder ernstig. “De omstandigheden lijken de vraag om politieaanwezigheid op het eerste zicht inderdaad te rechtvaardigen maar ik beschik nog niet over het heel verhaal en het verloop van de communicatie”, reageert commissaris Dirk Huys. “We hebben de dispatcher nog niet kunnen spreken en moeten dus nog nagaan wat de argumenten waren waarop zijn oordeel gebaseerd was. We kunnen ook de gesprekken zelf trouwens herbeluisteren. We willen alleszins benadrukken dat we dit zeker ernstig nemen en als er fouten gebeurd zijn, zal dit zeker een vervolg krijgen.”