Koppel krijgt na nieuwjaarsbaby nu ook kerstkindje: “We krijgen alleen kinderen op de feestdagen!” JVS

27 december 2018

17u02 1 Sint-Niklaas Maarten De Cauwer (40) en Tine Drieghe (32) hebben opnieuw een kindje op een bijzondere dag gekregen. In 2017 was hun zoontje Quinn al de eerste baby van het nieuwe jaar. En nu kwam ook Ferre op een bijzonder moment. Hij werd geboren op kerstdag.

De twee zoontjes van Maarten De Cauwer en Tine Drieghe hebben elk een fijne verjaardag uitgekozen. Quinn werd immers geboren op 1 januari 2017 en Ferre kwam deze week op kerstdag ter wereld. Een opmerkelijk toeval. “We staan er zelf ook wat van te kijken. We hadden met de geboorte van Quinn op nieuwjaarsdag al een leuke anekdote om te vertellen, maar nu hebben we er met Ferre nog één bij.”

Quinn De Cauwer bezorgde zijn ouders in 2017 een onverwacht nieuwjaarscadeau, door twee weken te vroeg ter wereld te komen. Ze zaten die oudejaarsavond twee jaar geleden met de familie aan de feesttafel toen de weeën plots kwamen opzetten. De kleine Quinn werd die eerste januari 2017 om 1.50 uur geboren. Hij was meteen de eerste baby van het nieuwe jaar.

Ferre werd dinsdag op kerstdag geboren, om 18 uur. “Om 5 uur ‘s ochtends was het water gebroken en zijn we naar het ziekenhuis gereden, waar de weeën bij Tine ‘s middags begonnen. Om 18 uur kwam Ferre dan ter wereld. We hebben dus een nieuwjaarskind én een kerstkind.”

De familie en vrienden van het koppel kijken ongetwijfeld nu al uit wanneer hun derde kindje wordt geboren. “We zullen nog wel zien of er een derde kindje komt. Maar het is inderdaad wel grappig. We krijgen blijkbaar alleen kinderen op de feestdagen.”