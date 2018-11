Koperdieven betrapt op industrieterrein Kristof Pieters

26 november 2018

Een 31-jarige Roemeen is maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens een koperdiefstal afgelopen weekend. Zaterdagavond omstreeks 23.30 uur merkte een patrouille van de politie van Sint-Niklaas in de Callaertstraat en de Entrepotstraat een verdachte situatie op waarbij een personenwagen én een bestelwagen, beide met Franse nummerplaat, betrokken waren. De politie ging over tot controle en trof in de bestelwagen een grote hoeveelheid koperkabels aan. Deze bleken afkomstig van een nabijgelegen drukkerij. De 31-jarige Roemeen heeft geen gekende verblijfplaats in ons land. Het parket Oost-Vlaanderen vraagt zijn aanhouding.