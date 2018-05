Kop-staartongeval 11 mei 2018

02u41 3

In de Driegaaienstraat in Sint-Niklaas vond een kop-staartongeval plaats tussen twee personenwagens. een 54-jarige man uit Sint-Niklaas reed in een file tegen de auto voor hem. De 54-jarige chauffeur uit Sint-Niklaas uit de aangereden auto werd lichtgewond. (PKM)