Kop-staartbotsing 27 juni 2018

In de Hospitaalstraat is maandagavond rond 19.30 uur een ongeval gebeurd. Een 19-jarige bestuurder uit Temse wilde de Lodewijk De Meesterstraat inrijden, maar moest wachten voor een overstekende voetganger. De automobilist die achter hem reed, stopte niet op tijd. De 32-jarige bestuurder bleek na controle dronken te sturen. De politie trok zijn rijbewijs in voor vijftien dagen. (PKM)