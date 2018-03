Kop-staartaanrijding 19 maart 2018

In de Kapelstraat in Sint-Niklaas is het zaterdagmiddag rond 15.40 uur tot een kop-staartaanrijding gekomen tussen twee auto's. Een vrouw (23) uit Beveren remde af om een oprit van een winkel te kunnen oprijden. Een man (58) uit Sint-Niklaas had dit te laat opgemerkt en reed in op zijn voorligger. Er was enkel stoffelijke schade. (PKM)