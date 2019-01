Kop-staartaanrijding aan verkeerslichten op N70 Kristof Pieters

12 januari 2019

22u13 0

Op de Prins Boudewijnlaan (N70) in Sint-Niklaas gebeurde vrijdagavond een kop-staartaanrijding tussen twee personenwagens. Beide auto’s kwamen uit de richting van Nieuwkerken. Net voor de verkeerslichten remde de bestuurder van een zware BMW. De bestuurster van de Peugeot Partner, die achter de BMW reed, merkte dit te laat op en reed op haar voorligger in. Beide voertuigen liepen heel wat schade op, maar de twee bestuurders uit Sint-Niklaas en Deerlijk bleven ongedeerd. Door de aanrijding raakte ook een batterij beschadigd die in de koffer van de BMW gemonteerd was. Dit zorgde ervoor dat er dampen vrijkwamen. De brandweer kwam ter plaatse en koppelde de batterij af. Ook werden brokstukken en gelekte vloeistoffen van de rijbaan verwijderd. Beide voertuigen werden getakeld, verkeershinder was er nauwelijks. De twee chauffeurs moesten een ademtest afleggen maar waren beide safe.