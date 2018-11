Kop-staartaanrijding aan verkeerslicht Hertjen Kristof Pieters

25 november 2018

12u36 0

Aan het verkeerslicht ter hoogte van het Hertjen in Sint-Niklaas gebeurde vrijdagavond om 19.21 uur een kop-staartaanrijding. Een 22-jarige bestuurder uit Sint-Niklaas stond met zijn voertuig stil voor het rode verkeerslicht. Een 25-jarige bestuurder uit Sint-Gillis-Waas had dit te laat opgemerkt en reed in op de achterkant van het stilstaande voertuig. Er vielen gelukkig geen gewonden.