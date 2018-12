Kookboek Puls legt voedselverleden bloot Foodarcheoloog en Erfpunt brengen bijzondere receptenbundel uit JVS

17 december 2018

15u41 0 Sint-Niklaas Erfpunt en foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh hebben de bijzondere receptenbundel ‘Puls’ uitgebracht. Daarin stellen ze samen met elf nieuwe Waaslanders typische familiegerechten voor, met het vroegere Romeinse Rijk als uitgangspunt. Zo blijken onze culinaire gewoontes en combinaties vaak niet zó erg te verschillen.

Jeroen Van Vaerenbergh is al enkele jaren een ‘foodarcheoloog’, de enige in ons land. Hij graaft in het verleden, maar dan met de ingrediënten en de kooktechnieken van onze voorouders als vertrekpunt. Zo kwam hij ook op het idee om een kookboek uit te brengen met recepten van nieuwe Waaslanders, die wortels hebben binnen de ruime grenzen van het ooit zo roemrijke Romeinse Rijk, van het Verenigd Koninkrijk tot Syrië. “Daarmee brengt hij ons op het spoor van haast verloren gewaande Romeinse smaken die in de gerechten doorschemeren. Zo ontdekken we ook culinaire combinaties die over de barrières van tijd en landsgrenzen heen reiken”, schetst Stefan Vanthuyne van Erfpunt Waasland.

Verbindende factor

Bedoeling is om bruggen te slaan met nieuwe inwoners van het Waasland, met het Romeine Rijk als uitgangspunt, met elf gerechten uit evenveel landen. De receptenbundel draagt de naam ‘Puls’, wat ook de naam was van een Romeinse graanpap. Het gebruik van graansoorten is de rode draad in de recepten van elf Waaslanders van verschillende origine. Zo is er risotto uit Italië, falafel uit Israël, couscous uit Marokko, baklava uit Syrië, köfte uit Turkije, placinta uit Roemenië, stuffing uit het Verenigd Koninkrijk tot frikandon met kriekskes uit België. “Als foodarcheoloog leg ik linken tussen sporen uit het verleden en onze voeding vandaag. En er komen vaak verrassende ontdekkingen naar boven. Wij denken bijvoorbeeld dat onze rijstpap iets uniek Vlaams is, maar dat is niet zo. Dat wordt in nog heel wat landen op net dezelfde manier gemaakt. Ik vond het boeiend om eens intercultureel te bekijken van waar onze voedselgebruiken komen. Als foodarcheoloog ging op zoek naar de verbindende factor. En die vond ik in de Romeinse cultuur”, aldus Jeroen Van Vaerenbergh.

‘Puls’ omvat elf losse bundels, per land en per gerecht. Elke bundel heeft een eigen kleur en bevat een interview met de maker van het gerecht, een foto van het gerecht, het recept en een stukje historische duiding van de foodarcheoloog. Er werd ook samengewerkt met de vzw Vrouwencentrum in de Nieuwstraat in Sint-Niklaas. “De totstandkoming van deze receptenbundel was heel waardevol. Aan tafel waren er prachtige gesprekken over de gerechten. De keuken was de verbindende factor tussen ons. Heel bijzonder was dat, om tijd te nemen en samen te werken, aan onze Romeinse tafel.”

De receptenbundel Puls is verkrijgbaar voor 15 euro bij Standaard Boekhandel in de Stationsstraat en in het Waasland Shopping Center, bij Oxfam Wereldwinkel in Belsele en de toeristische dienst van Waasmunster, waar zich aan de Pontrave ooit een grote Romeinse nederzetting bevond.