Koffiezetapparaat en lantaarnpaal vatten vuur Kristof Pieters

07 april 2019

De hulpdiensten kregen zaterdagavond meldingen van twee kleine brandjes. Rond 21.40 uur vatte in een woning in de Sacramentstraat in Sint-Niklaas plots het koffiezetapparaat vuur. De bewoners konden het zelf blussen. Er vielen geen gewonden en de schade was beperkt. Een kwartiertje later schoot een lantaarnpaal in het Industriepark West in brand. Het vuur doofde vanzelf. De armatuur was wel onherstelbaar beschadigd. Eandis zal eerstdaags ter plaatse komen voor de herstelling.