Knaptandstraat week afgesloten voor verkeer JVS

25 januari 2019

13u58 0 Sint-Niklaas Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 februari wordt de Knaptandstraat in Sint-Niklaas afgesloten voor het verkeer. Dan vinden er werkzaamheden plaats voor een nieuwbouwproject aan het Kokkelbeekplein.

De komende weken worden nuts- en rioleringswerken uitgevoerd, in opdracht van een projectontwikkelaar, aan nieuwbouwappartementen op het Kokkelbeekplein. Van maandag 28 januari tot en met vrijdag 1 februari is de aannemer aan de slag in de toegangsweg voor fietsers en voetgangers van de Knaptandstraat naar het Kokkelbeekplein. Die toegangsweg wordt daardoor afgesloten.

Van maandag 4 februari tot en met vrijdag 8 februari wordt er gewerkt in de Knaptandstraat ter hoogte van de uitrit van het Kokkelbeekplein. Daardoor wordt de Knaptandstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is een wegomleiding voorzien via de Kongostraat, Broedersstraat en Gorinchemstraat. Het gedeelte van de Knaptandstraat, tussen de Moerlandstraat en de toegangsweg naar het Kokkelbeekplein, wordt tijdelijk dubbele rijrichting, tot aan de werf.