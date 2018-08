Kluis gestolen 27 augustus 2018

In een bedrijf in de Heimolenstraat in Sint-Niklaas werd vrijdag een inbraak vastgesteld. De daders forceerden de voordeur en doorzochten de kantoorruimte. Ze gingen aan de haal met een kluis. Wat daar in zat, is niet duidelijk. (PKM)