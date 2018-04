Kleuters ontdekken wondere wereld van het nieuws 26 april 2018

Van het wereldnieuws tot het weerbericht, over het 'erge' nieuws én het gelukkig ook vele leuke nieuws en van de pen van de journalist tot de inkt in de drukkerij: de kinderen van de derde kleuterklassen van de Heilige Familie hebben de voorbije weken hun eerste stapjes gezet in de wondere wereld van het nieuws en de krant. Hoewel ze pas volgend jaar hun eerste woordjes zullen leren lezen, weten ze intussen al 'een heel klein beetje veel' over hoe een krant in elkaar zit en wordt gemaakt. En dankzij hun enthousiaste, nieuwsminnende juffen hebben de kleuters vandaag zelfs een plaatsje gekregen in onze krant. (JVS)