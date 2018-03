King George Café haalt zilver op World Interior Awards 03 maart 2018

Het King George Café in Sint-Niklaas is het tweede mooist ingerichte café ter wereld, na Moby341 Café uit Melbourne. Dat heeft de jury van de World Interior Awards beslist. In de shortlist was King George Café de enige Europese genomineerde. De zaak in de Driekoningenstraat - een lunchcafé en koffiespot - is bedacht en ingericht door ontwerpers van het creatieve agentschap King George zelf, dat ook in het 1.000 vierkante meter grote gebouw zit. "Ons café doet dienst als ontmoetingsplek voor zowel werknemers als klanten, maar ook als een gezellige plek voor mensen en bedrijven uit de buurt. Een paar jaar geleden wonnen we nog een World Interior Award, voor de inrichting van een winkel", zegt creatief directeur Nicolas Block. (JVS)