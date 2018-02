Kinderporno levert twaalf maanden cel op 01 februari 2018

02u31 0

Pierre C. (67) uit Temse, eigenaar van een lokale radiozender uit Sint-Niklaas, is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot twaalf maanden celstraf met uitstel wegens zedenfeiten. Hij kreeg ook een boete van 500 euro met uitstel opgelegd. De man stond terecht wegens het bezit en verspreiden van kinderporno. C. liep tegen de lamp bij een huiszoeking in april van 2015."Zowel Pierre C. als andere medewerkers van het radiostation werden verhoord. In een uitgaande e-mail werd pornomateriaal aangetroffen, net als op een USB-stick." De rechter legde de man voorwaarden op. Hij moet een behandeling voor zijn seksuele problematiek volgen. (DND)