Kinderen springen het nieuwe schooljaar in JVS

03 september 2018

18u02 0 Sint-Niklaas Een beweeglijke start, dat kregen de kinderen voorgeschoteld in basisschool Berkenboom in de Ankerstraat.

De kinderen mochten letterlijk met de trampoline in het nieuwe schooljaar springen. "Er beweegt iets in onze school, wat meteen ook de titel is van ons nieuwe jaarthema", klinkt het bij directeur Martine Soetens. "Op de eerste schooldag werden alle kinderen uitgenodigd om het nieuwe schooljaar vol dynamiek te starten. In de grote gang stond een parcours voor hen klaar. Huppelen, balanceren, slalommen en dan via de trampoline de grote sprong in het nieuwe schooljaar!"

Berkenboom Ankerstraat is voortaan ook een 'KiVa-school'. ‘Kiva’ is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is ook de naam van een succesvol Fins anti-pestprogramma. "Alle leerkrachten en leerlingen werken samen om bij iedereen een zo goed mogelijk gevoel te creëren, zodat pestgedrag achterwege blijft. Deze week houden we een KiVa-startdag, waarop de leerlingen met hun leerkracht de hele dag groepsbevorderende activiteiten doen. Zo maken ze van hun klas een hechte groep!"

Lees ook: Met meer dan 20.000 naar school