Kinderen leven zich uit rond Plutomobiel 18 juli 2018

Kinderen hebben gisteren in het stadspark in Sint-Niklaas kennis gemaakt met de Plutomobiel. Het gaat om een initiatief van het cultuurcentrum, de vzw Pluto en de vzw Jos. Beide partners bieden deze zomer creatief speelplezier aan op allerlei pleintjes. De animatoren rukken uit met een bakfiets waarrond de kinderen creatief aan de slag kunnen met onder meer verhalen, theater, dans en muziek. De Plutomobiel richt zich tot kinderen tussen 6 en 12 jaar. "We proberen zo kinderen te bereiken die niet zo makkelijk hun weg vinden naar het reguliere vrijetijdsaanbod", zegt Oona Goyvaerts van het CC Sint-Niklaas. "Via de Plutomobiel maken zij op een laagdrempelige manier kennis met kunsteducatieve activiteiten." De Plutomobiel staat vandaag nog in het stadspark en verhuist daarna naar de wijk Baensland en het Reynaertpark. (PKM)