Kinderen baas in shopping center WASE LEERLINGEN VIEREN BIJZONDERE 'DAG VAN HET KIND' JORIS VERGAUWEN

02 juni 2018

02u55 0 Sint-Niklaas Op stap met de bewakingsagenten, pizza's bakken, de grote baas adviseren en de centrale infobalie bemannen: voor zo'n veertig kinderen van twee basisscholen was het gisteren een bijzondere dag. Zij mochten een hele dag meedraaien in het Waasland Shopping Center.

Twee klassen van het derde leerjaar van de basisschool De Droomballon uit Nieuwkerken en het zesde leerjaar van het OLV-college uit Lokeren namen gisteren het Waasland Shopping Center voor één dag over. Beide klassen wonnen de wedstrijd 'Kids Take over' met een ludieke sollicitatie. Die wedstrijd organiseerde het Waasland Shopping Center voor de tweede keer. "Op 1 juni is het de 'Dag van het Kind', wat we graag op een bijzondere manier in de kijker zetten. De kinderen staan hier een dag lang centraal. Ze mogen proeven van een job in de winkels en horecazaken, maar ook van de organisatie achter de schermen. Want een shopping center is méér dan alleen de winkels", weet marketing manager Laura De Brucker.





De kinderen kregen gisteren twee ochtendshifts en één middagshift voorgeschoteld, zodat iedereen kon proeven van een paar jobs in het winkelcentrum. Eens meedraaien in een kledingwinkel of restaurant, maar ook bij de bewaking, de klusjesman tot zelfs het ijssalon: voor de kinderen was het één groot avontuur. Zelfs de boodschappen vanuit de centrale infobalie werden gisteren door een kinderstem uitgesproken. Die taak was 's middags weggelegd voor Antoon (8) en Dunya (10) van De Droomballon. "We hebben al de cameramuur van de bewaking gezien, daarna hebben we cupcakes gebakken en nu mogen we Debby van de infobalie helpen. We hebben al zoveel dingen gezien die de gewone bezoekers nooit te zien krijgen."





IJslolly's

Axl (8) en Nawal (11) waren op pad met 'Thomas de technieker', om het 'koeltorenplein' te inspecteren, waar het hart van het grote ventilatiesysteem klopt. Kyan en Alperen (12) mochten dan weer de perfecte ijslolly's afleveren. "Het is leuk om dit te beleven", vertelt Kyan. "Mijn mama en mijn tante werken in het shopping center, dus ik ben hier zelf al veel geweest. Het is toch anders als je zelf aan het werk bent."





Ayman (11) en Kyara (12) kregen een hemd mét das aangereikt, want zij mochten bij de grote baas aan de slag, WaSC-manager Toon De Meester. "We helpen hem om een evenement te organiseren. Ik zou hier later wel baas willen zijn, al denk ik dat het een moeilijke job is. Je moet veel nadenken en het is hier groot, maar het lijkt leuk."





Lamine en Kaylin (9) hadden het dan weer naar hun zin met klusjesman Pieter. "We hebben al veel taakjes uitgevoerd, van het oud papier ophalen tot de brandslangkasten verzegelen. Wat we vandaag vooral geleerd hebben? Dat je hier in het shopping center vriendelijk moet zijn tegen iedereen. Daarom glimlachen we naar iedereen."