Kind gewond bij kop-staartaanrijding 11 juni 2018

02u25 2

Bij een kop-staartaanrijding in Slachthuisstraat in Sint-Niklaas is zaterdagochtend een kind lichtgewond geraakt. Een 38-jarige bestuurster uit Beveren moest stoppen aan het zebrapad en werd achteraan aangereden door een voertuig bestuurd door een 35-jarige man uit Temse. Een ziekenwagen kwam ter plaatse voor het zoontje van 6 jaar, die in het voertuig zat van de 38-jarige vrouw, omdat hij pijn had aan de nek. (PKM)