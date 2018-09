Kind aangereden op rotonde Parklaan Fietsersbond pleit voor omdraaien voorrangsregeling Kristof Pieters

04 september 2018

19u26 0 Sint-Niklaas Voor de tweede keer op twee dagen tijd is een fietser aangereden op de rotonde aan de Parklaan in Sint-Niklaas. Dit keer ging het om een kind van acht jaar dat gelukkig slechts lichtgewond raakte. De fietsster die gisteren werd aangereden, verkeert echter nog altijd in levensgevaar. De Fietsersbond vraagt om de voorrangsregeling om te draaien.

Op de rotonde van de N70 met de Parklaan in Sint-Niklaas gebeurde er deze namiddag opnieuw een ongeval met een fietser. Een kind van 8 jaar stak de rijbaan over op een oversteekplaats en werd daarbij aangereden door een personenwagen. Het kind kwam ten val en raakte daarbij licht gewond. Het verkeerde ook in shock en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Bij het ongeval kwam het fietsje volledig onder de wagen klem te zitten. De bestuurster van de wagen reed slechts stapvoets. Een andere auto was gestopt om de jonge fietser over te laten maar een chauffeur op het tweede rijvak had dit niet opgemerkt.

Het is nu al het tweede ongeval op twee dagen tijd op dezelfde rotonde. Gisterenmiddag om 16.48 uur werd een vrouw van 67 jaar uit Beveren aangereden door een Poolse vrachtwagen. “De 27-jarige vrachtwagenchauffeur uit Polen vertraagde en wilde de rotonde verlaten richting Temse”, zegt politiewoordvoerster Sofie Buyse. “Hij liet voetgangers oversteken. Toen hij daarna wilde voortrijden, werd hij verrast door een fietsster die plots overstak. Hij kon een aanrijding niet meer vermijden.” De 67-jarige fietsster kwam zwaar ten val en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ze verkeert nog steeds in levensgevaar. De chauffeur reed niet onder invloed van alcohol.

De veiligheid op de rotonde komt na dit nieuwe ongeval ter discussie te staan. Fietsers moeten op het rond punt voorrang verlenen aan het autoverkeer maar voetgangers niet wat tot verwarring en gevaarlijke situaties leidt. In totaal zijn er maar liefst vijf oversteekplaatsen aan dit enorm rond punt. De rotonde werd enkele jaren geleden heraangelegd om de verkeersveiligheid en de capaciteit te verhogen. Volgens de Fietsersbond zou het beter zijn dat niet alleen voetgangers maar ook de fietsers voorrang krijgen. “Het is beter een eenduidige regeling te hebben waarbij men zowel voor voetgangers als fietsers stopt en dit in heel de bebouwde kom. Veel chauffeurs zijn hoffelijk en doen dit aan de rotonde in de Parklaan nu ook al voor fietsers maar het creëert wel verwarring”, klinkt het bij de Fietsersbond. "Hoewel het heel goed is aangegeven met haaientanden, hebben fietsers hierdoor vaak het gevoel dat ze voorrang hebben."