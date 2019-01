Kijktoren in natuurgebied Fondatie van Boudelo geopend: “Prachtig zicht op natuurreservaat. Zelfs reeën te bewonderen." JVS

27 januari 2019

15u32 0 Sint-Niklaas In het natuurgebied de Fondatie van Boudelo in Sinaai is zondag een kijktoren geopend. Die richtte natuurvereniging vzw Durme er in, met steun van de stad. De toren is zo’n acht meter hoog en biedt een fraai uitzicht op het omliggende natuurreservaat.

Langs de Liniedreef in Sinaai heeft de natuurvereniging vzw Durme, met de financiële steun van het stadsbestuur, een bijzondere, houten kijktoren gebouwd. De toren is zo’n acht meter hoog. “Het is de ideale uitvalsbasis om dieren te spotten in het natuurgebied, zoals reeën, blauwe reigers en wilde eenden. Er zijn ook nog heel wat bijzondere vogels die hier voorkomen, zoals de dodaars, de waterhoen, de meerkoet of de ijsvogel. Om al die dieren te spotten, is er een verrekijker in de toren geplaatst”, klinkt het bij de vzw Durme, die het natuurreservaat in het noorden van Sinaai beheert en er al meer dan 80 hectare grond heeft verworven. “Bossen, hooilanden, sloten, poelen en pittoreske veldwegels: dit gebied heeft het allemaal. Het is een prachtig natuurreservaat, waar veel zeldzame planten en dieren voorkomen. Toch vinden heel wat natuurliefhebbers de weg naar dit pareltje nog niet. Met deze kijktoren kan iedereen dicht in de buurt komen en al deze soorten bewonderen, zonder hen te storen. Want uiteraard blijft de zorg voor planten en dieren prioriteit.”

“Geweldig uitzicht”

De stad kwam over de brug met 57.000 euro, voor de bouw van deze kijktoren. “Dit natuurgebied is dé parel in Sint-Niklaas op vlak van natuurbeleving en biodiversiteit”, aldus schepen voor Natuur Wout De Meester (Groen). “We zijn heel trots op de realisaties van de vzw Durme. We helpen de natuurvereniging ook graag, zoals bij de heraanleg van de Weimanstraat met aandacht voor de boommarter en subsidies voor het aankopen van gronden in het natuurreservaat. En natuurlijk past de sponsoring van deze kijktoren ook in dat verhaal. Die biedt een geweldig uitzicht op het natuurgebied. Van daaruit kunnen we genieten van de waterpartijen en de vogels en libellen die er vertoeven, en van de reeën die ‘s ochtends en bij schemering te zien zijn aan de rand van het grasland met het bos."

De toren is het makkelijkst bereikbaar via de Liniedreef, aan de kant van de Weimanstraat.