Keuken in lichterlaaie door vergeten kookpot 27 juni 2018

In een flat op de tweede verdieping in de Parklaan is gisteren rond 15.46 uur brand uitgebroken. De brand ontstond vermoedelijk door een achtergebleven kookpot op een brandend gasvuur. Toen de bewoonster de brandgeur opmerkte, stond de keuken al in lichterlaaie. De vrouw had de goede reflex om de keuken af te sluiten. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De andere flats bleven gevrijwaard, maar de aanwezige bewoners werden uit voorzorg wel even geëvacueerd. In de getroffen flat brandde de keuken nagenoeg volledig uit. De flat werd tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De vrouw werd opgevangen door familie. (PKM)