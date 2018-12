Kerstmarkt vervroegd afgebroken door stormweer Kristof Pieters

09 december 2018

De kerstmarkt in Sint-Niklaas is zaterdag rond 16 uur vervroegd afgesloten door het slechte weer. De brandweer van Sint-Niklaas kwam ter plaatse om enkele grote decoratiestukken te verwijderen in de Stationsstraat. Die dreigden naar beneden te vallen en werden daarom weggehaald.