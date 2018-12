Kerstconcert met Italiaans ensemble in OLV-kerk JVS

18u17 0 Sint-Niklaas De vereniging Anfiteatro organiseert zaterdagavond 15 december een kerstconcert in de OLV-kerk. Daarvoor komt het Italiaanse ensemble DiVini Cantoresuit zusterstad Lucca naar Sint-Niklaas.

‘Anfiteatro, amici della cultura Italiana’ zorgt zaterdagavond in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Sint-Niklaas voor een sfeervolle avond met Italiaanse accenten. Vanuit zusterstad Lucca in Toscane komt immers het Italiaanse ensemble DiVini Cantores op bezoek. Het ensemble, dat bestaat uit twaalf ervaren zangers, zangeressen en muzikanten, brengt onder leiding van dirigent Marco Tomei een avondvullend programma met bijzondere kerstliederen. De groep ziet de Onze-Lieve-Vrouwkerk als het ideale decor voor deze avond. Hun repertoire gaat van Renaissance tot heden en is zowel religieus als profaan. De gasten verblijven in gastgezinnen in Sint-Niklaas van vrijdag 14 tot en met zondag 16 december.

Het kerstconcert start om 20 uur. Tickets in voorverkoop kosten 15 euro, aan de kassa is dat 18 euro. Info en tickets: secretariaat@anfiteatro.be, www.anfiteatro.be.