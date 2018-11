Kerst in de Kringwinkels JVS

20u23 0 Sint-Niklaas De Kringwinkels van Den Azalee in Sint-Niklaas, Temse en Sint-Gillis-Waas organiseren op zaterdag 24 november een kerstverkoop.

De Kringwinkels pakken die dag uit met een hele waaier aan kerstartikelen. Die werden door de medewerkers in de voorbije maanden ingezameld en opzij gezet voor deze themaverkoop. “Geen moeite werd gespaard om de drie Kringwinkels in Sint-Niklaas, Temse en Sint-Gillis-Waas volledig onder te dompelen in de gezelligheid van de eindejaarsperiode”, klinkt het. “En daar kwam heel wat bij kijken. De medewerkers van de dienst sortering verzamelden en selecteerden alle kerstspullen op maat, grootte, kleur en soort. Monnikenwerk waar dus heel wat tijd en energie in gekropen is. De etalagisten en medewerkers van de Kringwinkels gingen een week aan de slag om alles te decoreren. En het resultaat mogen we verbluffend noemen.”

De kerstverkoop in de Kringwinkels vindt zaterdag plaats van 10 tot 17 uur. Meer informatie op www.vzwdenazalee.be.