Kazerne verwelkomt ambulanciers SPOEDDIENST AZ NIKOLAAS BREIDT FORS UIT EN DAT HEEFT GEVOLGEN KRISTOF PIETERS

01 maart 2018

02u48 0 Sint-Niklaas De twee ziekenwagens van het AZ Nikolaas en de 17 ambulanciers zijn gisteren verhuisd naar de brandweerkazerne van Sint-Niklaas. De garage van de ziekenwagens zal omgebouwd worden voor de uitbreiding van de spoeddienst van het AZ Nikolaas. In tien jaar tijd is het aantal spoedgevallen namelijk gestegen van 30.000 naar 42.000 per jaar.

Sinds gisteren valt er opvallend veel geel te spotten in de Nijverheidsstraat. De twee ziekenwagens die vroeger vanuit het AZ Nikolaas vertrokken, zijn namelijk verhuisd naar de brandweerkazerne. De aanleiding hiervoor is de uitbreiding van de spoedafdeling van het AZ Nikolaas in de Hospitaalstraat. Die wordt fors uitgebreid. Op tien jaar tijd is het aantal spoedgevallen gestegen van 30.000 naar 42.000 per jaar en de stijging blijft ook nu nog aanhouden. Concreet worden de garages waarin tot voor kort de ziekenwagens geparkeerd staan, omgebouwd voor de spoeddienst. Er komt een grote en nieuwe wachtzaal.





Interne werking

Ook de interne werking van de spoeddienst wordt aangepast. In de toekomst zal een spoedarts mee voor de triage zorgen en voor elke patiënt de ernst van de situatie inschatten. De patiënt krijgt vervolgens een code die de interventiesnelheid van de beschikbare artsen bepaalt. De verbouwingen moeten tegen het najaar klaar zijn. Doordat de garage verdwijnt, zal er in de plaats een overdekt sas komen waar ambulances de patiënten kunnen binnenbrengen. Aan de overkant van de straat komt tot slot een nieuwe parking.





"De verhuis van de standplaats van de ziekenwagens naar de brandweerkazerne in Nijverheidsstraat zal voor de burger weinig veranderen", benadrukt zonecommandant Marc Vande Velde. "De dekking van het grondgebied blijft gegarandeerd, en de kwaliteit van onze hulpverlening blijft hetzelfde." Overdag rijden twee ziekenwagens, 's nachts is er één bemand. De MUG-dienst blijft opereren vanuit het AZ Nikolaas.





Stille momenten

Het grootste verschil is er voor de 17 ambulanciers. Het gaat om een mix van personeel van het ziekenhuis, de brandweer en de privé-ambulancedienst Ambuce. Zij hielpen op stille momenten een handje mee op de spoed. Nu worden ze dus gehuisvest bij de Hulpverleningszone Waasland. "We gaan de ambulanciers zo snel mogelijk helpen integreren", zegt postoverste Gert Van Passel.





"We kennen elkaar natuurlijk al van bij interventies. Het personeel krijgt in onze kazerne de nodige ruimte, zoals kleedkamers maar ook rustvertrekken aangezien ze hier de klok rond werken. We zijn in de Hulpverleningszone Waasland trouwens goed vertrouwd met dringend medisch vervoer, want vijf van onze negen posten zijn uitgerust met ziekenwagens. In die zin is de verhuis van de ziekenwagens dus ook een logische stap."