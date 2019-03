Karel Noppe (Open Vld) kandidaat bij de Vlaamse verkiezingen JVS

21 maart 2019

14u16 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase gemeenteraadslid Karel Noppe krijgt de vijfde opvolgersplaats op de Open Vld-lijst voor het Vlaams parlement.

“Na twee deelnames aan de lokale verkiezingen is dit nu mijn eerste deelname aan bovenlokale verkiezingen. Met de 5de opvolgersplaats krijg ik een zichtbare plaats in de top van de opvolgerslijst”, aldus Karel Noppe. “Het is met veel goesting dat ik er opnieuw invlieg, een kleine zes maanden na de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. De uitdagingen voor de komende jaren zijn niet min: de klimaatproblematiek aanpakken, de energieomslag in goede banen leiden, ons onderwijs op een hoog niveau houden, Vlaanderen economisch op de kaart zetten en het samenlevingsvraagstuk aanpakken. Uitdagingen die trouwens ook in Sint-Niklaas actueel zijn, ik zie veel parallellen.” De kick-off van de Oost-Vlaamse Open Vld-campagne vindt zaterdag plaats in Gent.