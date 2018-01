Kappers krijgen kwaliteitslabel na opleiding 'Kanker Hair Professional' 02u48 1 Foto Joris Vergauwen Kapster Saskia Smet met haar kwaliteitslabel, met een beeld op van kunstenaar Ine Peetermans, samen met Paul Verdonck van het Institute for Professional Care. Sint-Niklaas De eerste lichting kappers die in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas de kappersopleiding 'Kanker Hair Professional' volgden, krijgen hun kwaliteitslabel. Daarop prijkt een bijzonder beeld van kunstenaar Ine Peetermans.

Elf kappers volgden het voorbije jaar de kappersopleiding 'Kanker Hair Professional', een samenwerking tussen het Institute for Professional Care vzw (IFPC) en het Oncologisch Centrum van AZ Nikolaas. In die eenjarige opleiding kregen de kappers de kennis en de vaardigheden bijgebracht om te leren omgaan met kankerpatiënten. Eén van hen was Saskia Smet uit Beveren, die al 25 jaar kapster is en ook gespecialiseerd is in haarwerken, vanuit haar kapperszaak aan de Pastoor Steenssensstraat. "Het was intensief, met een eindwerk, een eindexamen, een stage, met veel psychologie en theoretische achtergronden. En elk jaar volgen we ook een bijscholing. Het is ook goed dat we hiermee onze zorg 'officiëler' kunnen maken. Iedereen kan bij wijze van spreken haarwerken aanbieden, maar mét een kwaliteitslabel en de erkenning van het IFPC kun je aantonen dat je daadwerkelijk over de nodige kennis beschikt."





En de lat ligt hoog. "De opleiding vergt veel van deze kappers. Als zelfstandigen hebben zij het al druk, maar toch nemen ze er met veel engagement deze opleiding bij. En elk jaar komt daar nog een verplichte bijscholing van 12 uur bij, om het kwaliteitslabel te behouden. Maar daarmee worden zij ook oververdiend echte vedetten in de dagdagelijkse zorg", aldus Paul Verdonck van het IFPC.





Na bloemkunstenaar Daniël Ost kreeg kunstenaar Ine Peetermans de vraag om het kwaliteitslabel bijzonder te maken met een kunstwerk. Een persoonlijk verhaal van een vriendin die 25 jaar geleden aan kanker overleed, inspireerde haar. "Het beeld op het label is het portret van een moedig, jong meisje, dat haar prachtige haren afschoor uit solidariteit met haar partner, die de haren zou verliezen door de chemo." Info: www.myprofessional.be. (JVS)