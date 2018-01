Kampfoto's chiro belandden op pedowebsite WEBSITE AL LANGER IN VIZIER VAN FEDERALE POLITIE WOUTER SPILLEBEEN & KRISTOF PIETERS

02u52 0 Sint-Niklaas Een Chiroafdeling uit Sint-Niklaas heeft een klacht ingediend bij de politie, nadat tientallen van hun kampfoto's gedeeld werden op een Russische pedowebsite. De foto's zijn onschuldig en tonen kinderen tijdens activiteiten zoals waterspelletjes. Chiro Vlaanderen adviseert jeugdbewegingen om foto's enkel te publiceren op versleutelde websites.

Een Vlaming met het pseudoniem 'lucky.number13' heeft in het afgelopen jaar ruim 5.000 foto's van kinderen op een Russische pedowebsite geplaatst. Het gaat om foto's van school- en communiefeesten die gekopieerd werden van Facebook- of Instagramprofielen. Maar er doken ook tientallen beelden op van het zomerkamp van een Sint-Niklase chirobeweging.





Onschuldige foto's

Het gaat in totaal om 43 foto's. De beelden zijn onschuldig en tonen vooral jonge meisjes die waterspelletjes spelen, zwemmen of andere buitenactiviteiten doen. Onder de foto's plaatsen pedofielen echter perverse en soms erg extreme reacties. "De foto's op zich zijn onschuldig, maar de reacties van de mensen en de aard van de site zijn dat natuurlijk niet", reageert een geschokte Erwin Cools, directeur van Chirojeugd Vlaanderen. Het was de eerste keer dat de bewuste Chirogroep foto's online plaatste. "Vroeger kregen de ouders een CD-ROM met foto's. Nu waren ze voor het eerst op de website geplaatst die openbaar te raadplegen is. De leiding is natuurlijk erg aangedaan. Het was nooit de bedoeling dat de beelden zo gebruikt werden. Veel chirogroepen doen het zo. De foto's stonden jammer genoeg niet versleuteld. We raden aan om dat wel te doen."





Vergrendeld systeem

De foto's werden door de jeugdbeweging meteen verwijderd. Chirojeugd Vlaanderen raadt niet alleen aan om de foto's op een vergrendeld systeem te plaatsen. "Vooraf moet ook toelating gevraagd worden aan de ouders. We moeten hen ook inlichten over de risico's. Ouders kunnen dan altijd weigeren dat foto's van hun kind online komen. We moeten ook omzichtig omgaan met materiaal dat ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Foto's van leden die spelen, zwemmen of waterspelletjes spelen zijn voor de Chiro een normale zaak, maar we moeten er bewust mee omgaan en beseffen dat de zulke beelden misbruikt kunnen worden. Langs de andere kant mogen we ook niet te veel paniek zaaien."





Klacht ingediend

Gisteren diende Chirojeugd Vlaanderen een klacht in bij de politie, die de zaak doorspeelde naar de federale politie. Klachten van ouders zijn er voorlopig nog niet. De sectie kindermisbruik van de federale politie, die de Russische website al langer in het vizier heeft, onderzoekt de zaak verder.