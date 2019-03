Kamerkoor Terpander brengt Johannespassie in Terekenkerk JVS

21 maart 2019

13u58 0 Sint-Niklaas Komende zaterdag 23 maart brengt het gemengd kamerkoor Terpander uit Sint-Niklaas een integrale versie van Bachs Johannespassie in de Sint-Jozefkerk van Tereken.

Dirigent Godfried Van de Vyvere doet een beroep op het professionele ‘ensemble a’, geleid door concertmeester Hans Cammaert. Solisten zijn Liesbeth Devos (sopraan), Jan Wouters (altus), Yves Saelens (tenor) en Tiemo Wang (bas).

De Johannespassie van de Duitse toondichter Johann Sebastian Bach (1685-1750) is een oratorium gewijd aan het lijden en sterven van Jezus Christus volgens het Johannesevagelie. De Johannespassie wordt vaak vergeleken met de Matteüspassie, die Bach enkele jaren later zou schrijven. De Johannespassie is muzikaal feller, maar tegelijk ingetogener. Voor de Matteüspassie zijn twee orkesten en twee koren nodig, bij de Johannespassie volstaat een klein orkest en koor.

Het concert van het kamerkoor Terpander vindt zaterdag plaats vanaf 20 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via kamerkoorterpander@gmail.com of via 0475/32.54.91 en kosten 23 euro in voorverkoop en 26 euro aan de kassa.