Kamagurka tekent cartoons in Perron 47 JVS

27 november 2018

19u28 0 Sint-Niklaas Komende zaterdag 1 december komt Kamagurka naar de winkel Perron 47 in de Stationsstraat. Hij gaat er cartoons tekenen over de favoriete onderwerpen van bezoekers.

Onder het motto ‘U vraagt... Kamagurka tekent...’ pakken de conceptwinkel Perron 47 en de tekenaar zaterdag uit met een opmerkelijk initiatief. Kamagurka zal er live cartoons tekenen. Bezoekers kunnen hem iets vertellen over hun leven, hun hobby’s of interesses. Kamagurka maakt daar vervolgens een originele cartoon van. Hij signeert ook zijn werken én geeft uitleg bij zijn kunstwerken. Kamagurka zal van 14 tot 17 uur in de winkel zijn in de Stationsstraat 47 in Sint-Niklaas.

Dat optreden maakt deel uit van de expositie van Kamagurka, waarmee Perron 47 nog tot begin januari uitpakt. Er hangen een twintigtal grote schilderijen, maar ook originele tekeningen en schetsen en natuurlijk een fijne selectie cartoons. Ook pakt de winkel uit met de nieuwe deurmatten en placemats van Kamagurka.

Lees ook: Kamagurka exposeert in Perron 47