Kabouters van Polsslag voeren actie in stadhuis: “Maak van armoede een topprioriteit” JVS

29 januari 2019

22u28 0 Sint-Niklaas Polsslag, het samenwerkingsverband van 12 sociale organisaties, heeft actie gevoerd in het Sint-Niklase stadhuis. Verkleed als kabouters riepen ze de gemeenteraadsleden op om van armoede een beleidsprioriteit te maken.

Het is niet de eerste keer dat Polsslag bij aanvang van de gemeenteraad van de partij was in het stadhuis van Sint-Niklaas. Dat gebeurde ook in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij vertegenwoordigers van de twaalf sociale organisaties de campagne ‘Ieders stem telt’ kracht bijzetten, ook in kabouteruniform. Bij de eerste gemeenteraadszitting van de nieuwe bestuursperiode doken de kabouters van Polsslag opnieuw op. “We roepen de nieuwe gemeenteraadsleden op om in de komende bestuursperiode van armoedebestrijding de topprioriteit te maken. Gemeenteraadsleden krijgen de kans om samen met ons een selfie te nemen. Op die manier tonen ze hun engagement en ondersteunen ze de oproep van Polsslag om samen werk te maken van een beleid waarin iederéén meetelt in Sint-Niklaas”, klonk het.

Bij Polsslag zijn twaalf sociale organisaties betrokken. Dat zijn ABVV Oost-Vlaanderen, Beweging.net Sint-Niklaas, Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen, De Keerkring vzw, wijkgezondheidscentrum De Vlier, Inloopcentrum Den Durpel, Lets Sint-Niklaas, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Vlos, Welzijnsschakels Sint-Niklaas en het ontmoetingshuis Zigzag.

Meer over Sint-Niklaas

politiek

samenleving