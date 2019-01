Juwelen en geld weg bij reeks inbraken Kristof Pieters

06 januari 2019

Dieven hebben in de Parklaan in Sint-Niklaas ingebroken in een appartement op de vijfde verdieping. Het slot werd uit de deur geboord en het appartement werd doorzocht. De precieze buit is nog niet gekend. Ook op de Hulstbaan waren dieven aan het werk. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een bewoner rond 4 uur wakker door een verdacht geluid. Toen hij poolshoogte ging nemen, stelde hij vast dat het rozet van het slot was gehaald. De dieven moesten hun poging staken toen de bewoner wakker werd. In de Watermolendreef werd dan weer ingebroken in twee garageboxen. Er werd niks gestolen. In de Nieuwkerkenstraat werd ingebroken via de garage van een woning. De slaapkamer werd doorzocht en dieven gingen aan de haal met een juwelendoos en 500 euro cash. In de Verzusteringslaan tot slot was er nog een inbraakpoging. De dieven waren al in de tuin geraakt via een niet-slotvaste poort maar een poging om een raam te openen van de woning mislukte.