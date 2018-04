Justine Tinck bereidt zich in Amerika voor op zomer 07 april 2018

Atletiek

Net als zoveel andere atleten bereidt Justine Tinck zich in het buitenland voor op het zomerseizoen. De atlete van AVLO traint sinds afgelopen winter bij Tim Moriau en die trok met zijn groep dit voorjaar naar het Amerikaanse Flagstaff. Ook Tinck reisde mee. "Ik ben hier nu een zestal dagen en het valt heel goed mee. Bijna het volledige Olympic Running Team is aanwezig, waaronder ook streekgenote Lisa Rooms. De sfeer is heel aangenaam. We vormen een toffe bende. Maar we zijn hier natuurlijk in de eerste plaats om te trainen. Ik wil me na een iets mindere zomer graag herpakken op de piste. Zo zou ik graag deelnemen aan het WK U20", aldus de juniore uit Sint-Niklaas. De limiet werd door de VAL op 4.20.64 gezet. "Haalbaar aangezien mijn record op 4.13 staat. Terwijl ik toch in de VS ben, profiteer ik ervan om hier twee meetings mee te pikken. Zal de eerste nog als test gelden, dan wil ik op de tweede graag al de limiet binnenhalen. In België voorzie ik mijn eerste optreden op de piste pas half mei, bij de Beker van Vlaanderen." (XRE)