Juliette is eerste Wase baby van 2018 02u47 0 Foto Joris Vergauwen Mieke Moortgat en Jan De Baets met hun kleine Juliette.

Een grote zucht van opluchting én geluk slaakte mama Mieke Moortgat (36) in de nieuwjaarsnacht om 3.37 uur, toen haar eerste kindje ter wereld kwam. De kleine en schattige Juliette is daarmee de eerste baby van 2018 in het Waasland. Daarmee kwam er ook voor papa Jan De Baets (36) een einde aan een lange nacht, maar begon er meteen ook een wel héél bijzondere nieuwjaarsdag. Het koppel uit Belsele liet het blije nieuws om 6 uur 's ochtends aan de familie en vrienden weten.





Vuurwerk

"Het is natuurlijk een heel leuke verrassing, voor ons én de familie, om het nieuwe jaar in te gaan. Juliette was eigenlijk voor 28 december uitgerekend, op de 'dag van de onnozele kinderen'. Dat zag ze blijkbaar zélf niet zitten. Haar verjaardag zal altijd gepaard gaan met vuurwerk en hartelijke wensen. Iedereen zal altijd een beetje mee feest vieren voor haar", zeggen de trotse ouders.





Bij de dienst materniteit van het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas was het overigens meteen een productieve eerste dag van 2018, met in totaal drie geboortes. (JVS)