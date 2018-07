Journalist haalt vrouw (79) uit brand VUUR IN WONING MOGELIJK VEROORZAAKT DOOR SIGARET KRISTOF PIETERS

13 juli 2018

02u48 0 Sint-Niklaas Een 79-jarige vrouw is gisterenochtend uit haar brandende woning gehaald nadat ze zelf alarm sloeg. Een 'gelegenheidsbuur' en journalist bij onze krant nam de bejaarde dame bij de arm en begeleidde haar naar buiten. Kort daarna stond de bungalow in lichterlaaie. Mogelijk is de brand ontstaan door een slecht gedoofde sigaret.

De 79-jarige weduwe was gisterenmorgen rond half zeven opgestaan en had net als elke dag eerst koffie gezet en rustig ontbeten. Daarna had ze in de woonkamer nog een sigaret gerookt alvorens zich in de badkamer te gaan klaarmaken om naar de dagopvang in een nabijgelegen woonzorgcentrum te gaan, waar ze drie dagen per week heen gaat. Dit keer liep het echter anders. Toen de bejaarde dame uit de badkamer kwam, stelde ze vast dat er een felle brand woedde in de woonkamer. De vrouw begon onmiddellijk om hulp te roepen. Twee buren kwamen meteen poolshoogte nemen en zagen tot hun ontsteltenis de vrouw door het grote glazen raam in de brandende living staan. Ze riepen haar toe meteen naar buiten te komen en belden de hulpdiensten.





Ken Standaert, journalist bij onze krant, verbleef bij zijn vriendin aan de overkant van de straat en was intussen ook gealarmeerd door het rumoer op straat. "Ik ben naar buiten gelopen en zag de rook naar buiten komen uit de woning", vertelt hij. "De voordeur stond open en ik zag de bewoonster in de hal staan. Ik heb geen moment geaarzeld en ben naar binnen gelopen om haar naar buiten te halen. Noem me nu zeker geen held. Ik heb de vrouw - die zelf al op weg naar buiten was en in de hal stond - gewoon bij de arm genomen en haar mee naar buiten begeleid. Ik wou daarna nog terugkeren om de voordeur te sluiten. Uit ervaring weet ik immers dat een brand feller gaat woeden als hij zuurstof krijgt. Mijn vriendin en buren hebben me echter afgeraden om terug te lopen omdat de brand intussen al zo hevig woedde."





Enorme hitte

De brandweer was al na enkele minuten ter plaatse maar op dat moment sloegen de vlammen al naar buiten. "Terwijl de brandweer nog op weg was, zijn de rolluiken naar omlaag gevallen omdat de linten binnen waren doorgebrand", vertellen buren. "Slechts een paar tellen later smolt het plastic weg en sloegen de vlammen naar buiten. Volgens de brandweer moet de hitte enorm zijn geweest, tot wel 300°C."





De vrouw werd intussen opgevangen door verschillende buren tot haar familieleden ter plaatse waren. In de loop van de namiddag werd ze alsnog overgebracht naar een Bevers ziekenhuis omdat ze rookintoxicatieverschijnselen vertoonde. De aanpalende woning liep ook lichte schade op. De precieze oorzaak van de brand is nog niet gekend maar het vuur is volgens brandweer en politie ontstaan in de woonkamer. "Mogelijk is een slecht gedoofde sigaret de oorzaak maar dat moet onderzoek nog uitwijzen", aldus een politiebron.