Jos De Meyer (CD&V) stopt na verkiezingen met nationale politiek JVS

24 februari 2019

17u34 0 Sint-Niklaas Vlaams parlementslid Jos De Meyer (68) uit Belsele komt niet meer op bij de verkiezingen van 26 mei en stopt nadien met de nationale politiek. De Meyer zetelde in totaal 27,5 jaar in de Senaat en het Vlaams parlement. Hij blijft gemeenteraadslid voor CD&V in Sint-Niklaas. “Gezien mijn leeftijd en de ernstige ziekte van mijn echtgenote heb ik beslist om geen kandidaat meer te zijn bij de komende parlementsverkiezingen. Het is tijd om de fakkel door te geven aan de jongere generatie.”

“Het was een voorrecht om gedurende 27,5 jaar Vlaams volksvertegenwoordiger en senator te mogen zijn”, stelt Jos De Meyer. Onderwijs en landbouw vormen de rode draden doorheen de parlementaire loopbaan van de CD&V’er. Twee thema’s die De Meyer benaderde in zijn kenmerkende stijl: zonder grote woorden en met oog voor nuance. “De verruwing en het polariserend klimaat in de politiek zijn niet mijn stijl. Men verwacht van politici visie, samenwerking en oplossingen. De overdreven positioneringsdrang van sommige collega’s is op dit vlak contraproductief”, vindt De Meyer.

De Meyer is sinds 1989 ook onafgebroken gemeenteraadslid in Sint-Niklaas. Daar was hij ook jarenlang schepen. In 1991 veroverde De Meyer een zitje in de senaat. Door het toen bestaande dubbelmandaat zetelde hij tussen begin 1992 en mei 1995 ook in de Vlaamse Raad, de voorloper van het Vlaams parlement. En sinds de rechtstreekse verkiezingen voor het Vlaams parlement in 1995 zetelt De Meyer onafgebroken in het Vlaamse halfrond. Maar na bijna 30 jaar in de Wetstraat stopt het voor De Meyer. “Gezien mijn leeftijd en de ernstige ziekte van mijn echtgenote heb ik beslist om geen kandidaat meer te zijn bij de komende parlementsverkiezingen. Ik heb steeds mijn plicht gedaan. Nu is het tijd om de fakkel door te geven aan de jongere generatie.” Jos De Meyer blijft wel gemeenteraadslid in Sint-Niklaas, waar hij bij de gemeenteraadsverkiezingen als lijstduwer nog de meeste stemmen haalde van zijn partij.

Uittredingsvergoeding

Als het Vlaams Parlement de nieuwe regels voor de uittredingsvergoedingen nog goedkeurt voor het einde van de legislatuur, is Jos De Meyer meteen één van de grootste ‘verliezers’. De Meyer had tot voor kort recht op een uittredingsvergoeding van meer dan 400.000 euro, maar zou die door de nieuwe regels ongeveer gehalveerd zien naar maximaal 233.000 euro.