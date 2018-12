Joris Vandenbroucke en 26-jarige Conner Rousseau trekken sp.a-lijsten in Oost-Vlaanderen Yannick De Spiegeleir

16 december 2018

13u23 0 Sint-Niklaas De socialisten hebben de knoop doorgehakt voor wie in onze provincie de lijst zal trekken bij de komende Vlaamse en federale verkiezingen op zondag 26 mei 2019.

Voor het Vlaams Parlement zal de 26-jarige Conner Rousseau uit Sint-Niklaas de lijst trekken. Rousseau is de zoon van huidig schepen Christel Geerts en werkt als communicatie- en sociale mediaverantwoordelijke voor zijn partij. Op de tweede plaats prijkt oud-minister Freya Vandenbossche. Vlaams Parlementslid Kurt De Loor uit Zottegem vervolledigt de top drie.

Voor het federale niveau zal Joris Vandenbroucke uit Gent de lijst trekken. Vandenbroucke is momenteel fractieleider van de socialisten in het Vlaams parlement. Op 2 en 3 maken nieuwe gezichten hun opwachting. De 50-jarige Anja Van Robaeys is gemeenteraadslid in Erpe-Mere. De Dendermondse schepen Niels Tas, die met zijn partij vanaf 2019 in de lokale oppositie zal zetelen, staat op 3.