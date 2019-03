Jongeren uit kunstsecundair onderwijs tonen hun kunstjes in stad: “Met dit diploma kan je wél nog alle kanten uit” JVS

13 maart 2019

14u10 0 Sint-Niklaas Jongeren van Portus Berkenboom en Forum da Vinci hebben zich woensdagvoormiddag op verscheidene plaatsen in Sint-Niklaas van hun artistieke kant laten zien. Tijdens deze derde editie van ‘KSO uit de kast’ willen de Vlaamse KSO-scholen in de kijker zetten dat jongeren met deze opleiding nog alle kanten uit kunnen, in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt. “Te weinig ouders weten dat en laten hun kind daarom vaak niet starten in het kunstsecundair onderwijs”, klinkt het.

Leerlingen van Forum Da Vinci en Portus Berkenboom hebben vandaag op de ‘Dag van het KSO’ het kunstsecundair onderwijs in de verf gezet. Ze trokken naar het zwembad om aquarellen te schilderen op bierviltjes en toonden hun tekentalent in de bibliotheek, Galerie Wulder, Stationsstraat en de Reinaert Galerij. Bedoeling is het kunstonderwijs bekender te maken en aan te tonen dat je met een opleiding KSO nog alle kanten uit kan, in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt. Daarvoor sloegen de beide onderwijsnetten in Sint-Niklaas de handen in elkaar, onder het motto ‘KSO uit de kast’. Ook op heel wat andere plaatsen in Vlaanderen en Brussel werd deze actie gevoerd.

Gebrek aan kennis

“Nog al te dikwijls oriënteren studiebegeleiders en ook ouders kinderen en jongeren naar de traditionele humaniora-richtingen, vanuit een gebrek aan kennis over het KSO en de toekomstmogelijkheden. Maar die beperkte doorstroommogelijkheden van het kunstonderwijs zijn onwaar: 1 op 3 laatstejaars kiest immers voor niet-artistiek hoger onderwijs”, klinkt het. “Een absolute meerderheid van laatstejaars KSO-leerlingen (91%) wil verder studeren en vindt zich hiervoor goed voorbereid. 69 procent van hen kiest voor een academische bachelor en 24 procent voor een professionele bachelor. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kan je met een KSO-diploma dus ook kiezen voor een studierichting aan de universiteit of hogeschool.”

Hokje

“Leerlingen die voor het KSO kiezen, willen hun creatief talent ontwikkelen. Dat wil echter niet zeggen dat ze enkel voor een artistieke carrière kunnen kiezen. Net dat creatieve talent is hun kracht in vele andere domeinen van de samenleving en opent dus ook de deuren naar een brede waaier aan hogere studiemogelijkheden. Creatief talent verrijkt de samenleving en mag niet in een hokje geplaatst worden”, aldus Kris Bauwens, voorzitter van de Kunstgroep, de netoverschrijdende contactgroep van alle Vlaamse KSO-scholen.