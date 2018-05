Jongeren sluiten Mega-project af met fuif 01 juni 2018

In de snikhete fuifzaal van jeugdhuis Den Eglantier gingen jongeren uit de Sint-Niklase basisscholen gisteren uit de bol op de Mega-fuif.





Dat is jaarlijks de afsluiter van het preventieproject Mega, dat het voorbije schooljaar jongeren uit het zesde leerjaar wilde bijbrengen om gezonde keuzes te maken in plaats van te grijpen naar alcohol, tabak en drugs.





Daarvoor werken de stad en de lokale politie samen met de scholen. Als slotmoment kregen de leerlingen een uiteraard non-alcoholische fuif van anderhalf uur voorgeschoteld. Er waren uit alle Sint-Niklase scholen in totaal 740 leerlingen betrokken.





