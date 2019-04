Jongeren Sint-Carolus lopen ‘trail run’ voor Kom op tegen Kanker: liefst 12.500 euro voor het goede doel JVS

08 april 2019

15u00 0 Sint-Niklaas Met een groot loopevenement hebben de eerste en tweede graad van Sint-Carolus een solidariteitsactie ten voordele van Kom op tegen Kanker op touw gezet.

De ‘Urban Trail Carolus’, zo heette het eerste loopevenement van de school Sint-Carolus. Het was een initiatief van het team van leerkrachten dat deelnam aan de 100 km lopen en dat binnenkort ook zal deelnemen aan de 1.000 km fietsen voor Kom op tegen Kanker.

Voor de urban trail van Sint-Carolus legden zowat duizend leerlingen één of meerdere rondjes van 3,6 km af. Er werd niet alleen in de gebouwen van de school gelopen, maar ook in de schoolomgeving. Zo was er onder meer een passage over de parking van het ziekenhuis, een rondje over de atletiekpiste aan de Witte Molen, een passage door woon-zorgcentrum De Spoele en een toer door het stadspark. Een mooi succes werd het. En wie toch even een dipje had, werd aangemoedigd door de opzwepende beats van een dj.

De leerlingen van Sint-Carolus zamelden met deze actie in totaal liefst 12.500 euro in.