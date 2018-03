Jongeren rijden scheve schaats POLITIE HAALT WAAGHALZEN VAN DUN IJS IN DE REGIO KRISTOF PIETERS

02 maart 2018

03u01 0 Sint-Niklaas De politie heeft gisteren op verschillende plekken in de regio mensen van het ijs moeten halen. Nergens werd groen licht gegeven om te schaatsen. "Het is zelfs levensgevaarlijk", waarschuwen burgemeesters. Incidenten gebeurden er gelukkig nergens.

In Beveren vaardigde burgemeester Marc Van de Vijver gisteren een verbod uit om te schaatsen op de vijver van kasteel Cortewalle, de blusvijver in het Pareinpark en de parkvijver Hof ter Saksen. "Het ijs is nergens dik genoeg om op te schaatsen", waarschuwt commissaris Rob De Jonghe van de politiezone Waasland-Noord. De politie trad ook op en haalde mensen van het ijs die het verbod negeerden. Dat was onder meer het geval in het park Cortewalle. Enkele jongeren hadden er de schaatsen aangebonden en hadden een filmpje op Facebook geplaatst. Dit lokte heel wat reacties uit omdat op de beelden duidelijk wakken te zien zijn met water. De jongeren relativeren het risico. "De vijver is amper een meter diep. Meer dan een nat pak riskeer je hier niet en het is bovendien op eigen risico."





Kopje onder

Burgemeester Van de Vijver ziet dat anders. "Als iemand door het ijs zakt, kan die altijd even kopje onder gaan met alle risico's vandien. Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand verdrinkt in ondiep water. We moeten ook aan het gevaar denken dat kinderen lopen. We hebben controles gedaan, maar er zijn enorm veel zwakke plekken in het ijs. Schaatsen is bijzonder risicovol en daarom heb ik in overleg met alle bevoegde diensten een totaalverbod uitgevaardigd. Ook is aan de politie gevraagd om extra te patrouilleren in de buurt van vijvers. Dit bleek ook nodig, want er zijn verschillende mensen van het ijs gehaald."





Ook in Bazel werd het verbod genegeerd en waagden mensen zich op het ijs van de kasteelvijver Wissekerke. De verbodsborden werden gewoon in de vuilnisbak gekieperd. "Onverantwoord en levensgevaarlijk", vindt burgemeester Jos Stassen.





Schrikwekkend dun

"We wilden aanvankelijk een zone afbakenen om te schaatsen, maar tot onze eigen verrassing was het ijs overal schrikwekkend dun, namelijk 4 cm. Grote plekken waren niet eens dichtgevroren. De vijver is op sommige plaatsen twee tot drie meter diep. Daarom hebben we meteen waarschuwingsborden geplaatst en is er ook nadar gezet aan de kant." Het verbod geldt ook aan de visvijvers van Kortbroek en de omwalling van de Graventoren. De burgemeester begrijpt dat het bij mensen kriebelt om de schaatsen aan te binden. "Door de wind vriest het ijs echter te weinig bij en aangezien er nu dooi op komst is, is het uitgesloten dat men dit jaar nog zal kunnen schaatsen."