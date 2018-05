Jongeren nemen Salons in 19 mei 2018

02u43 2

Na de leerlingen van de Sint-Niklase kunstacademie is het dit weekend aan de jongeren van Portus Berkenboom in de Salons in de Stationstraat. Zij geven er het kunstproject 'Salons in jonge handen' vorm. Leerlingen van de studierichtingen BSO publiciteitsvormgeving en KSO architecturale en beeldende kunsten tonen er hun werk. Zij brachten deze week in een kleurrijke stoet hun werken naar de Salons. Ook de waterpartij in de winkelstraat vullen ze op een kunstige manier in. Volgend weekend is het vervolgens de beurt aan de leerlingen van Forum Da Vinci. Een bezoek aan de Salons is gratis, de deuren zijn vandaag open van 14 tot 17 uur, morgen van 11 tot 17 uur. (JVS)