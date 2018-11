Jongeren leren proeven met ‘Sma(a)kbar’ JVS

12 november 2018

13u15 0 Sint-Niklaas Jongeren van het derde jaar Economie van de Heilige Familie secundair hebben uitgepakt met hun ‘Sma(a)kbar’. Daarmee leren ze ondernemen én steunen ze goede doelen.

De Sma(a)kbar is een jaarlijks initiatief van jongeren van de Heilige Familie, met leerkracht Economie en gedreven hobbykok Nadine Thuysbaert als inspirator. Deze keer was het thema ‘Reis rond de wereld’. In de feestzaal van de school konden leerlingen, leerkrachten, ouders, familieleden en sympathisanten van 13 tot 19.30 uur terecht om te proeven van wat 44 leerlingen en hun 17 kraampjes te bieden hadden. En dat was behoorlijk verrassend, van oliebollen uit Angola, lahmacun, thee en baklava uit Turkije, donuts en wafels uit België tot thee uit Albanië, hamburgers en hotdogs uit Amerika en taco’s uit Mexico. “Dit is een initiatief om de mooie woorden uit de lessen Economie in de praktijk te brengen. We willen onze leerlingen laten ervaren hoe een onderneming succesvol kan zijn, hoe succes ook afhangt van eigen beslissingen en externe omstandigheden. Wij willen hen eventjes al van de economisch werkelijkheid laten proeven, hen een beetje ondernemerschap bijbrengen. Ondernemen is durven, beleven, maar vooral dóen”, aldus leerkracht Nadine Thuysbaert.

Goede doelen

“Winst halen, is voor vele ondernemers een hoofddoel. We proberen dat hier ook te doen, maar daarnaast is dit eveneens een oefening om samen te werken. De winst van de Sma(a)kbar schenken we deze keer aan Welzijnsschakels en Bone4Kids. Een maatschappelijk engagement opnemen, ook dat hoort bij ondernemen.”