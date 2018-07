Jongeren goedkoper naar de film in juli 16 juli 2018

Siniscoop heeft gisteren een actie gelanceerd om jongeren naar de bioscoop te lokken deze maand. Voor kinderen én studenten is er nog de hele maand juli korting op de bioscoopkaartjes. Voor 6 euro kunnen zij naar de film. "Om ook kinderen en studenten die het wat moeilijker hebben een topzomer te laten beleven, kost een bioscoopkaartje in juli slechts 6 euro. De kortingsactie is geldig op alle films uit het reguliere programma. Het kindertarief was al 6 euro, maar ook studenten profiteren deze maand dus mee van dit tarief", klinkt het. (JVS)