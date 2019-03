Jongeren Broederschool mogen volgend jaar België vertegenwoordigen in Europese jongerenparlement JVS

20u56 0 Sint-Niklaas Jongeren van de Broederschool uit Sint-Niklaas mogen begin volgend schooljaar België vertegenwoordigen op de 91e Internationale Sessie van het Europese Jongerenparlement in het Duitse Hamburg. De delegatie van de Broederschool liet zich in goeie zin opmerken tijdens de voorbije conferentie van het Europese Jongerenparlement in Luik.

Een zeskoppige delegatie van de Bovenbouw Humaniora van de Broederschool heeft deelgenomen aan de jongste nationale conferentie van het Europees Jongerenparlement (EYP). Die vond dit jaar voor de eerste keer plaats in het Franstalige landsdeel, in Luik. “Gedurende vier dagen hebben deze zes leerlingen samengewerkt met leerlingen van meer dan tien andere Belgische scholen. Ze hebben zich bezig gehouden met resoluties over actuele thema’s die de toekomst van de Europese Unie aanbelangen. Op het programma stonden een dag teambuilding, twee dagen commissiewerk en een dag algemene vergadering in het paleis van de prins-bisschoppen. In deze unieke omgeving mochten deze jongeren debatteren over hun ontwerpresoluties volgens de regels van de kunst.”