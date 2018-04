Jongere slaat agent met staaf 30 april 2018

02u25 0

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een jongeman opgepakt die een agent te lijf was gegaan met een ijzeren staaf. Aanleiding voor de agressie was een controle aan Zwijgershoek van vijf jongeren. De politie nam een stevige cannabisgeur waar en besloot daarom de jongeren te controleren. Eén van hen sloeg echter op de vlucht. Tijdens de achtervolging greep hij een ijzeren staaf. De agent kon die afweren en de jongeman in bedwang houden. Hij werd gearresteerd en opgesloten. Nadien verklaarde hij dat hij gevlucht was omdat hij geen identiteitskaart bij zich had en al eens in aanraking was gekomen met de politie. Er werd ook nog pv opgesteld voor het gebruik van verdovende middelen. (PKM)